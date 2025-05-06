Україна повернула 205 захисників

У вівторок, 6 травня, в межах обміну військовополоненими Україна повернула 205 захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні (6 травня, – ред.)Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, посередником між Україною та Росією були Об'єднані Арабські Емірати. Президент подякував країні за допомогу.

Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, з російського полону вдалося визволити бійців Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Серед звільнених є троє офіцерів.

Повернуті бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.

«Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже 64 обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та Росіїєю. Загалом додому вдалося повернути 4757 українців.

Нагадаємо, 19 квітня до України повернули 277 захисників. Це бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонників. Вони захищали Україну на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині