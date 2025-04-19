Україна повернула 277 захисників з російського полону

У суботу, 19 квітня, в межах обміну військовополоненими Україна повернула 277 захисників. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема у межах обміну вдалося повернути бійців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонників. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, а також Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.



«Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво. Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», – написав Володимир Зеленський.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, найстаршому звільненому з полону днями виповниться 61 рік. Він служить у Національній гвардії України. Наймолодшому захиснику, якого вдалося повернути, 20 років.

«Ми подбаємо про наших захисників, вони отримають усю необхідну допомогу та підтримку, аби вони чимшвидше відновилися», – написав Ігор Клименко.

Крім того, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, його представники зафіксують стан, у якому звільнені повернулись до України з російської неволі.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення, за словами Володимира Зеленського, Україна повернула з російського полону 4552 людини. Йдеться про військових та цивільних.