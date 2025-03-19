За словами президента, це був один із наймасштабніших обмінів

У середу, 19 березня, до України повернули 175 військовополонених. Їх повернули в межах 65-го обміну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, українців повернули в межах одного з найбільших обмінів з Росією. Військовополонених обміняли у форматі 175 на 175.

«Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога», – повідомив Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що всі повернені поза обміном отримали важкі поранення. Серед них 21 бійці ЗСУ та один прикордонник.

У пресслужбі Координаційного штабу уточнили, що троє з повернених захисників перебували під так званим російським «слідством». Там зазначили, що це можна вважати додатковими тортурами як для військових, так і для їхніх близьких.

Серед тих, хто повернувся до України в межах обміну, є 166 солдатів та сержантів, а також дев’ятеро офіцерів. Серед них:

149 військових ЗСУ та четверо бійців ТрО;

11 бійців ВМС;

восьмеро Нацгвардійців, троє яких з полку «Азов»;

троє прикордонників.

31 боєць воював у Маріуполі – 18 з них захищали «Азовсталь». 74 військових захищали Україну на Донеччині, 39 – на Луганщині, восьмеро – на Харківщині, п’ятеро на Херсонщині, а також по двоє на Миколаївщині, Запоріжжі та Сумщині. Також деякі полонені брали участь у боях на Курщині.

Президент подякував команді з пошуку військовополонених та проведення обмінів. Також Зеленський відзначив Об’єднані Арабські Емірати, які сприяли обміну військовополонених.

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 захисників. Серед повернених захисників – солдати, сержанти та офіцери. Деякі з них перебували у російському полоні протягом двох років.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4306 українців.