Україна повернула 150 захисників

У середу, 5 лютого, між російською та українською сторонами відбувся обмін військовополоненими, у межах якого Україна повернула 150 захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернутих захисників – солдати, сержанти та офіцери. Деякі з них перебували у російському полоні протягом двох років.

«Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», – написав Володимир Зеленський.

Як повідомили у МВС, серед звільнених з полону – 42 військовослужбовці та працівника системи міністерства.

«Це захисники Маріуполя, “Азовсталі” та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський», – повідомили у МВС.

Зазначається, що серед них є бійці, які перебувають у важкому стані. У МВС запевнили, що їм нададуть всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з Росії 25 важкохворих та поранених цивільних та військових полонених. Серед військових, які повернулися в Україну, були оборонці Маріуполя та «Азовсталі», бійці, які воювали на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині.

До слова, на початку січня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія домовились у 2025 році здійснювати систематичні обміни полоненими.