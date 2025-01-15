Україна повернула військових та цивільних, які мають поранення та хвороби

У середу, 15 січня, Україна повернула 25 своїх громадян з російського полону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні», – повідомив президент.

За словами Зеленського, серед повернених українців – військовослужбовці та цивільні. Серед військових – оборонці Маріуполя та «Азовсталі», бійці, які воювали на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині.

За даними ГУР, серед повернених є цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами, а також поранені військовослужбовці, які брали участь у боях на Курському напрямку. Серед повернених також є нацгвардійці, бійці ТрО, ВМС та ДПСУ.

«Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що військовополонені українці, яких вдалося повернути, мають важкі поранення та хвороби. Кожен з них отримає необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Президент подякував команді, яка працює над поверненням військовополонених, а також Об’єднаним Арабським Еміратам, які сприяли поверненню українців.

У пресслужбі Головного управління розвідки повідомили, що Україна домоглася окремого формату для повернення громадян. Так, відповідно до Третьої Женевської конвенції про права людини, саме важкохворі та важкопоранені люди мають повертатися у першу чергу.