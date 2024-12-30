Звільнені з російського полону «азовці», 30 грудня 2024 рік

У межах 59-го обміну військовополоненими в Україну повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Про це в понеділок, 30 грудня, повідомив командир бригади Денис Прокопенко.

«Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже три роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями», – ідеться в дописі.

Також Прокопенко подякував бійцям бригади, які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку, та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту.

«Ви робите колосальний вклад у справу повернення додому наших військовополонених, і я вдячний вам за вашу роботу. Хочу подякувати Президенту України та його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, «Асоціації родин захисників Азовсталі» та всім, хто щодня працює над поверненням наших полонених до України», – написав Денис Прокопенко.

Нагадаємо, 30 грудня в Україну з російського полону вдалось повернути 187 захисників та двоє цивільних. Більшість з них провели у ворожому полоні понад два з половиною роки. Наразі відомо, що додому повернулись двоє журналістів і військовослужбовців – Олександр Гуділін та Роман Борщ.