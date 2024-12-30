Це 59-й обмін полоненими з початку повномасштабного російського вторгнення

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з полону 189 співгромадян. Це один із найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



З російського полону вдалось повернути 173 рядових і сержантів та 14 офіцерів. З них:

87 військовослужбовців Збройних сил України (з них 17 – бійці Сил територіальної оборони);

43 військовослужбовці Національної гвардії України;

33 військовослужбовці Державної прикордонної служби України;

24 військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ.

Також у межах обміну полоненими в Україну повернулися двоє цивільних громадян.

«Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині», – розповіли в Коордштабі.

Там поділились відео, на якому звільнений з полону український військовий цитує вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

У відомстві повідомили, що більшість звільнених українців перебували у ворожому полоні понад два з половиною роки. Захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм і важкі поранення.

Звільнені у межах 59-го обміну полоненими українські захисники (Усі фото – Володимира Зеленського)

Додамо, що від початку повномасштабного російського вторгнення це 59-й обмін полоненими між Росією та Україною. Черговий обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів. Загалом з російського полону в Україну повернулись 3956 українців, з них у 2024 році – 1358.

Доповнено о 20:30. За інформацією hromadske, з російського полону повернулися двоє журналістів, військовослужбовців – Олександр Гуділін та Роман Борщ.

Олександр Гуділін та Роман Борщ (колаж hromadske)

Маріупольський журналіст Олександр Гуділін служив у складі 107 батальйону 109 бригади ТрО. На початку квітня 2022 року він потрапив у полон до росіян. Роман Борщ працював журналістом телеканалу «Еспресо», після чого у 2018 році став на захист України. У полон військовий потрапив під час оборони Маріуполя у 2022 році. Росія неодноразово відмовляла в обміні медійника.

Нагадаємо, 18 жовтня Україна повернула з полону 95 військових. Це захисники Донеччини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Додому повернулись 28 захисників, що були «засуджені» окупантами до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення. Також з російського полону вдалось повернути українського правозахисника, журналіста та добровольця Збройних сил Максима Буткевича.