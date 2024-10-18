Максим Буткевич на засіданні апеляційного суду Москви, 22 серпня 2023 року

З російського полону вдалось повернути українського правозахисника, журналіста та добровольця Збройних сил Максима Буткевича, якого у червні 2022 року взяли в полон росіяни. Про це в п’ятницю, 18 жовтня, повідомило видання ZMINA з посиланням на батька Максима Олександра Буткевича.

Олександр Буткевич розповів, що з ним зв’язався Координаційний штаб та повідомив, що його сина обміняли в межах обміну військовополоненими й він перебуває на території України.

«Російські ЗМІ повідомляються, що обмін відбувався у форматі 95 на 95 військовополонених. Посередницьку допомогу в обміні надали ОАЕ», – пише ZMINA.

Зауважимо, наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не повідомляв про новий обмін з Російською Федерацією.

Що відомо про Максима Буткевича

Максим Буткевич – український правозахисник і журналіст, співзасновник центру прав людини ZMINA та Громадського радіо. Буткевич добровольцем долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а в червні 2022 року росіяни захопили його в полон. Російські пропагандисти стверджували, що українські військові нібито самі здалися в полон.

У березні 2023 року суд псевдореспубліки «ЛНР» виніс командиру взводу спецбатальйону «Берлінго» лейтенанту Максиму Буткевичу вирок – 13 років позбавлення волі. Зокрема Буткевича звинуватили в намірі вбити двох цивільних у Сєвєродонецьку. 4 червня 2022 року він нібито вистрілив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

У листопаді 2023 року низка ЗМІ повідомила про зникнення Максима Буткевича в російському полоні. За даними журналістів російського видання «Медіазона», востаннє Буткевича бачили під час апеляційного суду над військовослужбовцем, який відбувся у серпні 2023 року у Москві. Після цього посилки та листи, надіслані полоненому, поверталися до відправників без відповіді.

У березні 2024 року Верховний суд РФ залишив без змін 13-річний вирок полоненого правозахисника і військовослужбовця. На судовому засіданні Максим Буткевич розповів, що змушений був обмовити себе під погрозами тортур. Російські судді відмовилися долучити до матеріалів справи докази того, що Буткевич узагалі не був на місці ймовірного скоєння злочину.