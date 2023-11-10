Востаннє Максима Буткевича бачили у серпні 2023 року

З серпня 2023 року рідним та адвокату українського правозахисника, екс-журналіста ВВС та військовослужбовця ЗСУ Максима Буткевича, якого взяли в полон росіяни, нічого не відомо про його місцеперебування. Посилки та листи, надіслані полоненому, поверталися до відправників без відповіді, повідомило ВВС у четвер, 9 листопада.

Максим Буткевич потрапив у російський полон влітку 2022 року, коли у складі ЗСУ воював на сході України. Інформацію про правозахисника його батьки отримували лише з відео пропагандистських російських ЗМІ, оприлюднених лише кілька разів.

Раніше, у березні 2023 року, суд псевдореспубліки «ЛНР» виніс Максиму Буткевичу вирок – 13 років позбавлення волі, попри сподівання рідних правозахисника на обмін.

За даними журналістів російського видання «Медіазона», востаннє Буткевича бачили під час апеляційного суду над військовослужбовцем, який відбувся у серпні 2023 року у Москві. Тоді правозахисник перебував у СІЗО тимчасово окупованого Луганська та був перед судом на відеозв’язку. На відео було видно, що колишній журналіст сильно схуд, а також у нього вибито передній зуб.

«На питання, чи його не катують, відповів, що вже ні», – повідомила матір правозахисника Євгенія Буткевич.

У серпні суд залишив вирок Максиму Буткевичу, а після цього військовослужбовець зник. Єдиним, із ким міг бачитися Буткевич – його адвокат Олександр Федулов, проте він виїхав з тимчасово окупованої території через загрозу переслідування з Росії. Зазначається, що Федулов входив до групи адвокатів ув’язненого росіянина Алєксєя Навального.

За словами матері Буткевича, у вересні родина отримала інформацію, що полоненого перевезли, проте куди – невідомо. Адвокат Леонід Соловйов, який захищає Максима Буткевича у суді, відправив запити про місце перебування ув’язненого і не отримав на них жодної відповіді. Усі листи та посилки, які родичі надсилали до Луганського СІЗО, повернулися назад із попередженнями, що листування не дозволено. За інформацією батьків Максима Буткевича, адвокат Леонід Соловйов планує подавати касацію на рішення суду.

«Вимагаємо від російської влади негайно повідомити місце перебування Максима Буткевича і дозволити йому зв’язатися зі своєю родиною та адвокатом», – звернувся до окупантів в.о. регіонального директора правозахисної організації Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

На початку 2000-х Максим Буткевич працював в Українській службі ВВС у Лондоні. Робив програми для радіо ВВС про мистецтво і проблеми біженців. Майже 15 років він присвятив правозахисній діяльності. Був співзасновником правозахисної організації «Без кордонів», яка бореться з ксенофобськими та расистськими проявами в Україні, допомагає мігрантам і переселенцям.

До початку повномасштабного вторгнення Максим Буткевич не мав військового досвіду, проте пішов добровольцем на війну. У червні 2022 року він разом з іншими військовослужбовцями ЗСУ потрапив у полон в районі захоплених росіянами пунктів Золоте і Гірське Луганської області. Суд «ЛНР» звинуватив Буткевича у нібито жорстокому поводженні цивільним населенням, використанні заборонених методів у ході збройного конфлікту, а також у замаху на вбивство.

За версією окупаційного суду, 4 червня 2022 року у Сєвєродонецьку Буткевич начебто вистрелив із протитанкового гранатомета по під'їзду житлового будинку, де в цей момент перебували двоє людей. Водночас мати військовослужбовця заявила, що він ніколи не був у Сєвєродонецьку.

За даними слідчого комітету РФ, Максим Буткевич нібито визнав свою провину та кається. Водночас Amnesty International вважає, що зізнання, яке начебто зробив військовий, є вимушеним, а його вирок є помстою з боку російської влади за його правозахисну діяльність.