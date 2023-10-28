Російські окупаційні війська змушують українських військовополонених вступати до своїх «добровольчих формувань». Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму новому звіті (ISW).

Як повідомляється, 27 жовтня так званий «добровольчий» батальйон «Богдан Хмельницький» «завербував» близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній. Також повідомляється, що розпочав підготовку і після завершення навчання буде розгорнутий на невизначеній ділянці лінії фронту.

Аналітики наголошують, що примушування військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що «жоден військовополонений не може бути відправлений або утримуватися в районах, де він може потрапити під вогонь у зоні бойових дій», а також не може «використовуватися на роботах, які мають шкідливий для здоров'я або небезпечний характер».

Зауважимо, що за оцінками української влади Росія утримує в заручниках близько 25 тис. цивільних українців.