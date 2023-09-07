Близько 25 тис. мирних жителів України можуть перебувати в російському полоні. Про це 7 вересня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тис. громадян України можуть вважатися такими, що зникли за особливих обставин», — сказав Лубінець. Український омбудсмен додав, що ситуація з полоненими українцями не змінюється і є вкрай жахливою.

«Фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, таким чином поповнюючи цей список», – зазначив він.

Своєє чергою, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження.

«На всіх звільнених територіях ми знаходимо свідчення цих жахів. Тільки в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується близько 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах», – зазначив Костін.

За його даними, на сьогодні ідентифіковано 156 російських військовослужбовців і представників загарбницької псевдовлади, їм оголошено підозри. Щодо 114 фігурантів обвинувальні акти вже скеровано до суду. 35 загарбникам ухвалено вирок за тортури. Генпрокурор наголосив, що Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження як із військовополоненими, так і цивільними українцями.