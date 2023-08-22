Андрій Юсов розповів про створення змішаних медичних комісій, які братимуть участь в обміні полоненими

В Міністерстві оборони повідомили про те, що Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну військовополонених. Це третій випадок у світовій історії, коли створюються такі комісії, повідомив у вівторок, 22 серпня, керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, згідно з Женевськими конвенціями, у комісію залучається троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Кандидатури нейтральних членів комісії повинні бути схвалені сторонами конфлікту, які повідомляють про свою згоду Міжнародному комітетові Червоного Хреста й державі-покровительці. Бажано, щоб один із нейтральних членів був хірургом, а інший – терапевтом.

Така змішана комісія має оглядати військовополонених і висувати пропозиції щодо їх репатріації. Держава, яка утримує полоненого, зобов'язана виконати рішення змішаних медичних комісій протягом трьох місяців після повідомлення, зазначає «Громадське».

«Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива», – сказав Юсов на брифінгу.

Зауважимо, що з середини минулого століття цю норму застосовували лише під час війни у В’єтнамі та Ірано-Іракської війни.

Останній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 7 серпня. Загалом від початку повномасштабної війни Україна визволила з російського полону приблизно 2600 військових і цивільних.