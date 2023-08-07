Усі повернені воїни пройдуть реабілітацію

До України повернулося ще 22 військових, які потрапили до російського полону. Військовослужбовці брали участь у боях на різних напрямках, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 7 серпня.

«Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені», – повідомив Андрій Єрмак.

За його словами, наймолодшому військовому виповнилося 23 роки, а найстаршому – 53 роки. Чоловіки вже прибули до України та отримають все необхідне.

Після повернення додому визволені військовослужбовці пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції. Андрій Єрмак додав, що поранені воїни також отримають необхідне лікування.

Нагадаємо, 6 липня Україна повернула з полону 45 військових та двох дітей. Серед повернених з полону воїнів є бійці ЗСУ, Національної гвардії та ДПСУ. Двох дітей незаконно вивезли на територію тимчасово окупованих територій.