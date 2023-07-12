До України повернули тіла 19 людей, які загинули у російському полоні. Ще чотири тіла мають повернути найближчим часом. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає «Суспільне».

«Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують. І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули», – йдеться в повідомленні.

Котенко наголосив, що Україні ці тіла повертають. Водночас він додав, що тіла можуть і не повернути.

Жодних деталей щодо повернення загиблих у полоні Котенко не надав.

Нагадаємо, 7 липня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна у жовтні минулого року повернула тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області, однак і досі не вдалося верифікувати всі тіла. Також вдалося повернути декількох поранених, які перебували у підірваному бараку.