У ніч проти 29 липня росіяни підірвали будівлю з українськими військовополоненими в смт Оленівка

Україні вдалося повернути тіла захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час правозахисного форуму пише «Главком».

«Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані», – зауважив Лубінець.

За його словами, після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

«Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину – Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював», – зазначив він.

За його словами, російська сторона погодиться на такий крок, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де росіяни влаштували вибух, щось упорядковують, проводять «ремонтні роботи».

«Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили», – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Місію закрили, а сам уповноважений Верховної Ради з прав людини з ними навіть не зустрівся. На його думку, це сталося через «їхнє небажання реально чимось займатися».

Омбудсмен наголосив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Однак, за його словами, місію дивним чином закрили.

«Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: «Ми це не коментуємо», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, в якій утримувались українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 дістали тяжкі поранення.

3 серпня Головне управління розвідки Міноборони встановило деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії в Оленівці. Зокрема, в розвідці повідомили, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.