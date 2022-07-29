У п'ятницю, 29 липня, росіяни завдали артилерійських ударів по виправній колонії в окупованій Оленівці, що на Донеччині, де утримувались українські полонені. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Командування ЗСУ зазначило, що росіяни прицільно обстріляли з артилерії колонію, де утримувалися в тому числі і українські полонені.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області», – повідомив Гентшаб ЗСУ.

Джерела УП у розвідці підтвердили, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у барак, який згодом знищила російська артилерія.

«Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому», – заявили у розвідці.

Інформацію щодо кількості жертв у ГУР наразі не уточнили. Російські пропагандисти повідомляють, що що кількість убитих зросла до 53, ще 75 отримали поранення.

Обстріли прокоментував засновник полку «Азов» і лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький. За його словами, в колонії перебували полонені з «Азовсталі». Білецький, від імені підрозілів «Азову», оголосив полювання на кожного причетного до масового убивства.

«Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством. Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані», – заявив лідер «Нацкорпусу».

За словами Білецького, українські військові збирають інформацію про жертв і виконавців цього воєнного злочину.

В Офісі президента заявили, що в окупованій російськими військами Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії, а удар російських військ по місцю утримання українських військовополонених був ретельно спланованим.

Михайло Подоляк підкреслив, що ЗСУ мають усі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які належить знищити, а в Оленівці таких не було.

«Мета "оленівського злочину" – приховати свідчення про масштаби російських військових злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та (в цьому випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів», – вказав він.

Подоляк підкреслив, що російські істеричні заяви на випередження, що удару завдано по полонених українських захисниках, спрямовані на створення резонансу в Україні й мають на меті настроїти населення різних країн проти наших Збройних сил.

В офісі президента зазначили, що Україна вимагає негайної твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій – Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів.

Пізніше СБУ опублікувала переговори бойовиків «ДНР», з яких випливає, що до вбивства українських військовополонених причетні саме російські війська. У СБУ також зазначили, що, найімовірніше, трагедія сталася не внаслідок обстрілу будівлі, а через детонацію вибухівки, яку там зберігали окупанти.