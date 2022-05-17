Вони 82 дні обороняли Маріуполь і їм вдалося зупинити наступ багатотисячного війська РФ, попри нерівні сили. Тепер порятунку потребують вони.

Пізно ввечері понеділка, 16 травня, вдалось вперше вивезти поранених українських військових з території металургійного комбінату «Азовсталь» в Маріуполі. Автобуси з першими пораненими поїхали в госпіталь на тимчасово окуповану територію. На порятунок ще чекають сотні інших бійців.

ZAXID.NET коротко розповідає, що відомо про операцію з порятунку захисників Маріуполя.

Що трапилось?

Вище військове командування України уже кілька тижнів проводило перемовини щодо визволення людей з території металургійного заводу «Азовсталь». Тут без достатніх запасів води, їжі та ліків перебувало близько 600 бійців, в тому числі важкопоранених. Росіяни постійно обстрілювали меткомбінат, у тому числі госпіталь, чим порушували Женевські конвенції.

На території «Азовсталі» перебувають окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у понеділок, 16 травня, нарешті запрацював режим тиші на «Азовсталі». А ввечері 16 травня Міноборони повідомило, що захисники Маріуполя виконали своє завдання – вони 82 дні стримували сили ворога, не даючи їм вийти на кордон Донецької та Запорізької областей і оточити угруповання ООС. Тому тепер керівникам підрозділів дали наказ зберегти життя воїнів.

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко записав відеозвернення, де також заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ військового керівництва.

«Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу», – заявив Денис Прокопенко.

Кого евакуювали?

За даними Міноборони, пізно ввечері понеділка, 16 травня вдалося евакуювати з польового госпіталя «Азовсталі» 52 важкопоранених українців. Їх доставили до окупованого Росією Новоазовська. Ще 211 поранених вивезли в Оленівку, яка також перебуває під контролем росіян. Обидва населених пункти розташовані на території так званої «ДНР». Решта поранених українських бійців залишились на території «Азовсталі», очікуючи на продовження гуманітарної операції.

За інформацією Reuters, п’ять автобусів, маркованих літерою Z, прибули в Новоазовськ. А пропагандиські російські ЗМІ повідомили, що важкопоранені українські військові перебувають у госпіталі Новоазовська.

Кілька автобусів з українськими бійцями приїхали у Новоазовськ (фото Reuters)

Чому українських військових вивезли на окуповану територію? Це здача в полон?

Міноборони повідомило, що вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на «Азовсталі», зберегти життя військових. Ймовірно, вивезення поранених на підконтрольну росіянам територію виявилось єдиним варіантом їхнього порятунку. Це підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Іншої форуми порятунку не може бути у цій ситуації. Це був єдиний вихід», – сказала Маляр на брифінгу 17 травня.

Українських бійців обміняють на російських полонених солдатів. Деталі цих домовленостей не розголошують. Президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз робиться усе можливе, щоб повернути українських бійців живими.

Що буде далі?

Судячи з інформації військового керівництва, поранених бійців мають обміняти на російських військових, але не одразу. Коли це трапиться – точно невідомо. Вочевидь, перемовини ще тривають.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук твердить, що наших бійців обміняють після стабілізації їхнього стану. За її словами, гуманітарна операція з порятунку інших українських бійців триває. Президент України Володимир Зеленський ж заявив, що до операції з порятунку українських військових залучені міжнародні організації ООН та «Червоний Хрест».

Раніше також повідомлялось про готовність Туреччини провести морську евакуацію поранених українських військових з «Азовсталі», однак наразі невідомо, чи погодиться на це Москва. А рідні захисників Маріуполя 14 травня закликали Китай допомогти з екстракцією українських бійців.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна закликала українців не поширювати неперевірену інформацію про «Азовсталь» і дочекатись завершення операції.

«Робиться велика та складна робота, щоб врятувати наших воїнів, прикордонників, морпіхів, бійців «Азову», поліцейських. Дуже багато фейкової інформації, яку запускають росіяни, і важливо не підхоплювати її. Зараз потрібно слідкувати за офіційними повідомленнями і потерпіти до завершення операції, тоді вся інформація стане доступною», – зазначила вона.