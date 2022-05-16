Боєць українського полку «Азов» дивиться на промінь світла, що пробивається в один із зруйнованих бункерів заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Фото у понеділок, 16 квітня, опублікував 26-річний боєць «Азову» Дмитро Козацький із позивним «Орест», командир прес-служби полку. Він разом із іншими захисниками Маріуполя уже майже два місяці тримає оборону «Азовсталі». Дмитро Козацький регулярно публікує фото та відео з бункерів заводу, де перебувають українські військові.



Фото Дмитра Козацького / Instagram