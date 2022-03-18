У п'ятницю, 18 березня, перед львівською Ратушею виставили 109 порожніх дитячих візочків, що символізують кількість загиблих внаслідок російського вторгнення дітей. «Це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною», – пояснив акцію мер Львова Андрій Садовий.

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