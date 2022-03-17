Уніч на 17 березня росіяни обстрілювали Харківщину

Російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру Харківщини. В ніч на 17 березня росіяни обстріляли місто Мерефа, а також житловий масив у Золочівській громаді. Внаслідок обстрілів загинула жінка, яка своїм тілом прикрила 4-річну доньку.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, сьогодні вночі росіяни обстріляли школу, будинок культури у місті Мерефа на Харківщині. За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

Руйнувань також зазнала Золочівська громада, де внаслідок обстрілу жилого масиву загинула жінка. Вона своїм тілом закрила 4-річну доньку і тим самим урятувала їй життя. Дитина і чоловік отримали поранення.

Нагадаємо, 16 березня на околиці Харкова росіяни обстріляли ринок, троє людей загинули.