16 березня російські військові обстріляли гуртожиток з людьми в Чернігові

Упродовж останньої доби, 16 березня, у морги міста Чернігів надійшло 53 тіла мирних жителів. Росіяни продовжують обстріли міста.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, місто продовжує зазнавати втрат внаслідок ворожих обстрілів. Лише за останню добу до моргів Чернігова надійшло 53 тіла мешканців міста.

«Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які були вбиті російським агресором, і за кожного нашого громадянина ми будемо мстити і вбивати. Збройні Сили України продовжують завдавати нищівні удари про збройним силам противника. Там, де сили не знаходяться в населених пунктах і противник від цього панікує, і зазнає втрати», – повідомив Чаус.

Він заявив, що через обстріли росіян у місті частково немає електроенергії, але комунальники працюють над її відновленням. За словами В’ячеслава Чауса, зараз міська влада домовляється про створення гуманітарних коридорів з Чернігівщини.

Близько 14:00 у поліції Чернігівської області також повідомили, що після сьогоднішніх артилерійських обстрілів по беззбройних цивільних мешканцях є загиблі і поранені. Серед загиблих – громадянин США.

Нагадаємо, що вчора у черзі за хлібом росіяни розстріляли 10 людей у Чернігові. Ще троє загинуло під час обстрілу гуртожитку.