Росіяни авіаударом влучили у 9-поверховий гуртожиток у Чернігові

Внаслідок обстрілу гуртожитка в Чернігові загинули 5 людей, 3 із яких – діти. Раніше повідомлялось про одного загиблого і одного постраждалого.

13 березня російські війська авіаударом зруйнували 9-поверховий гуртожиток у Чернігові. Тоді під завалами виявили тіло одного загиблого та одного пораненого.

Як повідомили в ДСНС України, у середу, 16 березня, з-під завалів будинку дістали тіла ще 5 людей, 3 із яких – діти. Зокрема, під завалами загинули двоє двійнят і 12-річна дівчинка, а також їхні батьки.

Нагадаємо, що 14 березня від обстрілів військовими РФ Чернігова загинули 10 людей. 16 березня загарбники обстріляли чергу людей, які стояли за хлібом у одному зі спальних районів міста. Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних мешканців.