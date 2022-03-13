Російські окупанти завдали авіаудар по гуртожитку в Чернігові
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Окупанти зруйнували гуртожиток в Чернігові, інформація про жертви уточнюється
У неділю вранці, 13 березня, російські окупанти продовжили обстрілювати Чернігів. Розбомбили дев’ятиповерховий гуртожиток, є постраждалі.
«О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з другого до дев’ятого поверху з наступним горінням дев’ятиповерхового гуртожитку», – повідомили в ДСНС.
За попередньою інформацією, сімох людей врятовано, одна людина загинула, ще одна – травмована. Роботи рятувальників ще тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.
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