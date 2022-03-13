Підприємство «Зоря» виробляє газотурбінні двигуни та інші запчастини для військових кораблів

У неділю вранці, 13 березня, окупанти обстрілювали Миколаїв. Розбомбили ракетами Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря». Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Вранці розбомбили «Зорю» (Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»), схоже літаками. Зараз встановлюємо обставини», – сказав Віталій Кім у своєму відеозверненні 13 березня.

Голова ОДА також розповів про загальну ситуацію в місті та зазначив, що чимало російських окупантів виявляють бажання не просто здатися, а й стати громадянами України.

«За даними всіх соцмереж та перехватів, орки нас не тільки бояться, а й поважають. Поважають за те, що в нас такий дух, що ми легко переносимо всі негаразди. Бояться і поважають – це основний показник, що перемога буде за нами. Велика частина з них хочуть стати громадянами України. Напевно, вони розуміють, що в нас краще, в нас свобода і ми за неї боремося. А в них – рабство», – додав Віталій Кім.

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