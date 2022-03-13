Під обстріл на Донбасі потрапив евакуаційний поїзд Краматорськ-Львів

У ночі на неділю, 13 березня, російські літаки та артилерія обстрілювали Донеччину. Близько опівночі під обстріл потрапив евакуаційний поїзд «Краматорськ-Львів», одна людина загинула.

«Всю ніч російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини. Близько 00:00 годин внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів». Внаслідок цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена», – повідомив вранці неділі, 13 березня, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Керівник області також розповів, що у Святогірську російські бомби пошкодили кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру «Перлина Донеччини», а також два приміщення Святогірської лаври, у яких на той час загалом перебувало близько тисячі людей. Серед них – понад дві сотні дітей.

В результаті – одну людину було госпіталізовано до лікарні, двоє звернулися до травмпункту у Слов’янську самостійно. Ще 30 людям, які отримали незначні поранення, допомога була надана на місці. Пошкоджена інфраструктура навколо лаври, зіпсоване приватне майно.

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