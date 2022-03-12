Ввечері 12 березня російські військові пошкодили чоловічий монастир Свято-Успенську Святогірську лавру. Вона розташована у місті Святогірськ Донецької області і належить УПЦ МП.

«Під час обстрілів у місті внаслідок розриву вибухового пристрою неподалік території обителі від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня», – повідомили на сайті УПЦ.

Про поранених чи загиблих наразі немає інформації.

Свято-Успенська Святогірська Лавра це дуже давній монастир. Перші згадки про нього датуються 1526 роком, та монахи тут жили ще в часи Русі. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. Лавра має велику історичну цінність.

Хроніки опору. День сімнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET