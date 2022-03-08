Внаслідок обстрілів населених пунктів в Україні російськими військами руйнуються пам’ятки архітектури та храми. На Житомирщині було знищено пам’ятку національного значення – церкву Різдва Пресвятої Богородиці 1862 року будівництва. Також через агресію Росії згоріла дерев’яна церква на Київщині та був пошкоджений палац на Запоріжжі.

У селі В’язівка Коростенського району в ніч на 7 березня росіяни знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, побудовану у 1862 році. Про це інформує Житомир інфо.

Церква у с. В’язівка є пам'яткою національного значення

«Це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний №108», – повідомила членкиня Українського товариства охорони памʼяток історії та культури Ольга Рутковська.

Також вона додала, що 7 березня згорів дерев’яний Георгієвський храм (1873 р.) у с. Заворичі в Броварському районі Київщини.

Під обстріл потрапила і Свято-Покровська церква в місті Малин на Житомирщині. На Запоріжжі через обстріли в місті Гуляйполе був зруйнований православний храм Святого Тихона. Усі чотири церкви УПЦ Московського патріархату.

У місті Василівка Запорізької області росіяни обстрілами пошкодили пам’ятку архітектури XIX ст. – садибу Попова.

«Російські варвари знищують культурні цінності. Садиба Попова сьогодні. Перепощуйте – хай світ бачить злочини Росії!», – написав директор департаменту культури Запорізької ОДА Владислав Мороко вранці 7 березня у Facebook.

Під обстріли потрапив палац Попова у Василівці (фото Анни Головко)

Нагадаємо, раніше внаслідок воєнних дій російських військ було пошкоджено Успенський собор у Харкові, Круглий двір у Тростянці та згорів музей на Київщині.