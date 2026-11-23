29 червня за Галущенка сплатили всю заставу у розмірі 150 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і передала 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це у понеділок, 23 листопада, повідомила пресслужба САП. Імені фігуранта у відомстві не назвали, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Германа Галущенка.

Раніше слідчий суддя ВАКС арештував ці гроші для подальшої можливої конфіскації, але відмовився передавати їх в АРМА. Прокуратура оскаржила це рішення, і апеляційна палата задовольнила її скаргу.

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Як повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), під час засідання адвокат Галущенка вимагав скасувати арешт. Він стверджував, що апеляцію взагалі не мали відкривати, оскільки на етапі досудового розслідування такі рішення не підлягають оскарженню. Крім того, захисник заявляв, що «захист коштів від інфляції через АРМА не важливіший за права людини».

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Прокурор натомість наголосив, що, згідно з матеріалами негласних слідчих дій, гроші для внесення застави спочатку перевели з готівки в безготівкову форму. Це, на думку обвинувачення, може свідчити про сумнівне походження коштів, якими заплатили за звільнення ексміністра із СІЗО.

Після рішення апеляційної палати 150 млн грн залишаться під контролем держави. Їх передали в АРМА для управління до завершення судового розгляду, а питання можливої конфіскації вирішуватимуть відповідно до його результатів.

Раніше керівник САП Олександр Клименко заявляв, що в разі задоволення клопотання прокуратури заставу за Галущенка можуть визнати невнесеною. Тоді ексміністр може знову опинитися під вартою.

Справа «Мідас» і підозра Герману Галущенку

10 листопада 2025 року НАБУ та САП оголосили про масштабну операцію «Мідас» із викриття корупції в енергетичній сфері. За версією слідства, учасники схеми, серед яких був Галущенко, отримували до 15% вартості контрактів «Енергоатому» у вигляді неправомірної вигоди. Гроші сплачували контрагенти компанії, яких, як стверджують правоохоронці, їм нав’язували учасники корупційної схеми. У НАБУ заявляли, що отримані кошти легалізували через так звані бек-офіси в центрі Києва.

15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетину державного кордону. Наступного дня НАБУ та САП повідомили йому про підозру у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією та участі в ній, а також у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. 17 лютого ВАКС відправив ексміністра під варту з можливістю внесення застави у 200 млн грн. Згодом її розмір зменшили до 150 млн грн.

26 червня за Галущенка внесли 105 млн грн застави. Ці кошти сплатили компанії «Тетрас оптіма», «Гіран констракт» та «Скайт рітейл». 29 червня за ексміністра внесли решту суми, повністю покривши заставу у 150 млн грн.

19 серпня правоохоронці повідомили про спецоперацію «Форест Гамп», у межах якої викрили схему легалізації 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. За версією слідства, гроші через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб використати для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». 1 вересня САП звернулася до суду з клопотанням про арешт 150 млн грн застави за Галущенка.