15 лютого прикордонники затримали Галущенка при спробі перетину держкордону

У понеділок, 16 лютого, НАБУ та САП повідомили про підозру ​​ще одному фігуранту справи «Мідас». Ідеться про міністра енергетики України у 2021–2025 роках Германа Галущенка, якого викрили на відмиванні коштів та участі у злочинній організації, інформує пресслужба САП.

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) зареєстрували фонд для залучення близько 100 млн доларів «інвестицій». Фонд очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який допомагав зловмисникам у відмиванні незаконних коштів. Серед так званих «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного міністра енергетики.

Щоб приховати участь експосадовця, на Маршаллових Островах створили дві компанії, які оформили на його колишню дружину та чотирьох дітей. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

Слідчі стверджують, що у період перебування підозрюваного на посаді міністра енергетики через його довірену особу, відому як «Рокет» (йдеться про ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка, – ред.), злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від корупційної схеми в енергетичному секторі. Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму у Швейцарії.

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби.

Нагадаємо, Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року. Його відсторонення з Мін’юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ «Мідас».

Галущенко фігурує на так званих «плівках Міндіча», які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

Прокурор САП вважає, що упродовж 2025 року бізнесмен Тимур Міндіч, який був куратором схеми, мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Після розслідування НАБУ та вимоги президента Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики, Світлана Гринчук, а згодом і Герман Галущенко написали заяви про відставки з посад. 19 листопада народні депутати проголосували за звільнення цих міністрів.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Германа Галущенка при спробі покинути територію України. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.