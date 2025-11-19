Світлана Гринчук та Герман Галущенко

Народні депутати проголосували за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це йдеться на трансляції з пленарного засідання Верховної Ради.

За звільнення Германа Галущенка проголосували 323 депутати. Після голосування голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав постанову.

Поіменне голосування за звільнення Галущенка можна переглянути тут.

Результат голосування за звільнення Германа Галущенка / Фото Ярослава Железняка

За звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук проголосували 315 народних депутатів. Поіменне голосування можна переглянути тут.

Результат голосування за звільнення Світлани Гринчук / Скриншот з трансляції

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». Записи, на яких обговорюється легалізація грошей, зроблені влітку 2025 року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики. За даними слідчих, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво захисних споруд для об’єктів української енергетики. Учасникам схеми вдалося легалізувати щонайменше 100 млн доларів.

Після розслідування НАБУ та вимоги президента України Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики, Світлана Гринчук, а згодом і Герман Галущенко написали заяви про відставки з посад.

Звільнення Галущенка та Гринчук мали розглянути на пленарному засіданні 18 листопада, проте парламент не проголосував за це через блокування трибуни представниками «Європейської солідарності» на чолі з Петром Порошенком. Нардепи заблокували трибуну та почали скандувати гасло «Уряд геть». Окрім цього, депутати вимагали переформатування коаліції та створення «уряду національної єдності». Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закінчив засідання парламенту.