Колишній міністр енергетики та чинний міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку на тлі корупційного скандалу в «Енергоатомі». Про це повідомила у середу, 12 листопада, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

До того про відставку оголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

«Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», – повідомила Свириденко.

Напередодні, 11 листопада, 52-річного Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції через розслідування НАБУ про корупцію в «Енергоатомі». Сам Галущенко тоді заявив, що підтримує рішення уряду. Зазначимо, на посаді міністра юстиції з липня 2025 року. До того він понад п’ять років очолював Міненерго.

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». Записи, на яких обговорюється легалізація грошей, зроблені влітку 2025 року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики.

За даними слідчих, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво захисних споруд для об’єктів української енергетики. Згодом у Мін’юсті підтвердили, що в межах кримінального провадження в Галущенка провели обшуки.

За даними детективів, учасники корупційної схеми легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. 11 листопада стало відомо, що правоохоронці здійснили обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаді міністра енергетики. Разом з тим НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.