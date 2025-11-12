Світлана Гринчук пробула на посаді

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. Про це вона написала у середу, 12 листопада.

Вона заявила, що посада міністерки не була її самоціллю та оприлюднила фото заяви про звільнення.

«Закон. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця», – написала Гринчук.

Заява Світлани Гринчук про відставку з посади міністерки енергетики

На посаді міністерки енергетики України 40-річна Гринчук пробула трохи більше, ніж два місяці – з 5 вересня 2025 року. Вона замінила на посаді Германа Галущенка, в якого проводилися обшуки у справі про корупцію в «Енергоатомі». До того Гринчук була заступницею Галущенка.

12 листопада під час засідання ВАКС прокурор САП заявив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, у липні Світлана Гринчук кілька разів ночувала у помешканні Галущенка, який на той момент був міністром енергетики. За даними прокурора, посадовиця «хвіртку своїм ключем відмикала».

«Слідство.Інфо» зателефонувало Гринчук та попросило прокоментувати її подробиці про її ночівлю в Галущенка. Вона ж заявила, що «нічого не чула про це» та кинула слухавку.

На тлі корупційного скандалу в енергетичному секторі президент України Володимир Зеленський заявив, що міністерка енергетики Гринчук та міністр юстиції Галущенко мають піти у відставку. Світлана Гринчук написала заяву про відставку за дві години після повідомлення Зеленського. Водночас Галущенко, якого відсторонили від посади, наразі не заявляв про відставку.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів. В межах розслідування обшуки проходили, зокрема, у Германа Галущенка та Тимура Міндіча, який втік за кордон за кілька годин до них

За даними слідства, завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника Андрія Деркача.

Новина доповнюється...