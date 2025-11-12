Тимур Міндіч перетнув кордон за кілька годин до обшуків НАБУ

Керівник корупційної схеми в «Енергоатомі» Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах. Про це повідомили у середу, 12 листопада, у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

У пресслужбі ДПСУ повідомили, що провели перевірку щодо виїзду Міндіча за кордон. Результати перевірки показали, що той виїхав з України законно.

«Тимур був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України», – повідомили у ДПСУ.

Де саме Міндіч перетинав кордон, у пресслужбі ДПСУ не уточнили.

У ДПСУ додали, що служба не отримувала від будь-якого правоохоронного органу жодних доручень чи вказівок, як чинити, якщо Міндіч спробує перетнути кордон.

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Оперція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Серед фігурантів, за словами Ярослава Железняка – міністр юстиції Герман Галущенко («Професор») та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч («Карлсон»), який виявився керівником злочинної схеми. За даними «Української правди», Міндіч покинув територію України за кілька годин перед обшуками НАБУ.

Слідчі повідомили, що завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника, який наразі обіймає посаду сенатора в Росії, Андрія Деркача.