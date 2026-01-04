Сергій Дейнеко очолював ДПСУ упродовж останніх шести років

Колишній керівник Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко стане радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко в неділю, 4 січня.

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби», – написав міністр.



Він зазначив, що очікує від майбутнього радника «експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону».

За словами Ігоря Клименка, 50-річний Сергій Дейнеко ухвалив рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. І після нетривалої реабілітації він очолить бойовий підрозділ Держприкордонслужби.

Як писав ZAXID.NET, 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що генерал-майор Сергій Дейнеко залишає посаду керівника Держприкордонслужби та переходить на роботу в Міністерства внутрішніх справ України.

Додамо, полковник Сергій Дайнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби. Під час АТО Дайнеко був керівником Луганського прикордонного загону. 2014 року за особливі заслуги його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 30 квітня 2020 року Сергій Дайнеко отримав звання генерал-майора.