У ТРЦ будуть супермаркет «Сільпо» та дитячий центр «Країна мрій»

Сучасний торгово-розважальний центр Tera Hall з’явиться на околиці Чернівців. Він матиме чотири рівні, а загальна площа комплексу становитиме 16 150 м2. Будівництво вже розпочалося на вул. Руській, 236. Відкриття ТРЦ заплановано на IIІ квартал 2028 року.

Основними орендарями в ТРЦ стануть супермаркет «Сільпо» та дитячий розважальний центр «Країна мрій», повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor. Площа магазинів та орендованих приміщень складатиме 11 600 м2. Також в ТРЦ розмістять магазини одягу та взуття, товарів для дому, побутової техніки, сервісних операторів, ювелірних прикрас, книг та канцелярії.

Планують, що торгово-розважальний центр зможе приймати близько 10 тис. відвідувачів на день в будні та 13 тис. відвідувачів у вихідні. Очікують, що Tera Hall відвідуватимуть сім’ї з дітьми, автомобілісти та активна молодь 20-40 років.

За словами директорки центру Світлани Гоменюк, дозвіл на будівництво ТРЦ вони отримали у січні 2026 року, після чого на майданчику розпочались підготовчі процеси. До кінця 2026 року будівельники планують завершити основні роботи з побудови каркаса та монолітних конструкцій.

На даху ТРЦ встановлять сонячні панелі для автономного енергоживлення. Опалення буде від власної газової котельні. Комплекс також обладнають сучасною автоматичною системою пожежогасіння, димовидалення та пожежною сигналізацією. На території облаштують парковку на 240 автомобілів. На випадок повітряних тривог в ТРЦ передбачене укриття, розраховане на 1500 осіб.