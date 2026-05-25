Пішохідну зону парку розширять

У львівському парку Архангела Михаїла зроблять інклюзивну центральну алею. Ремонт проводять за кошти інвесторів, які реалізовували проєкти у цьому районі, інформує Львівська міськрада.

Як розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, зараз триває перша черга ремонтних робіт. Центральна пішохідна алея буде інклюзивною – з незначними поздовжніми ухилами. Вона буде зручною для відвідувачів на колісних кріслах і мам з дитячими візочками.

Також тут подбають про велоінфраструктуру, освітлення та паркові меблі. Місцевий бізнес і львів’ян заохочують подарувати лавку цьому парку. За попередніми прогнозами, роботи заплановано завершити до кінця літа.

Парк Архангела Михаїла розташований біля Стрийського автовокзалу. Він зʼєднує вулиці Мікльоша, Вернадського та Стрийську. Пішохідні доріжки тут давно потребували розширення і заміни покриття. Ще на початку 2024 року в парку Архангела Михаїла встановили систему дренажів та висадили дощові сади.

Зміни в цьому парку проєктував Інститут просторового розвитку. Замовником робіт є ДП «Боднарівка», яке доглядає за цим парком.