За скоєне суд призначив чоловіку штраф у розмірі 17 тис. грн

Франківський районний суд Львова визнав винним львів’янина, який намагався підкупити поліцейського, щоб не їхати в ТЦК. Суд виніс йому вирок, призначивши 17 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, інцидент стався 29 січня 2026 року близько 5:45 на вул. Науковій, 67 у Львові. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що Андрій Х. не мав при собі військово-облікових документів. Чоловіка попросили проїхати до відділення для з'ясування обставин. Уже в службовому автомобілі Volkswagen Caravelle, по дорозі до територіального центру комплектування, затриманий запропонував дільничному офіцеру поліції 100 доларів, щоб уникнути проходження військової служби. Отримавши відмову, Андрій Х. повторив свою пропозицію.

У суді Андрій Х. визнав свою вину повністю та пояснив, що того дня він повертався з роботи після добової зміни. Через втому та бажання швидше потрапити додому він запропонував хабар поліцейським, сподіваючись на те, що його відпустять.

Цю справу розглянула суддя Оксана Баран, яка дослідила усі матеріали справи та призначила львів’янину покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.