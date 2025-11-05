У Львові правоохоронці затримали місцевого мешканця, який за 75 тис. грн хабаря обіцяв влаштувати військового на лікування у Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню для подальшого звільнення з військової служби. Чоловіка затримали після отримання всієї суми хабаря.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, львів’янин на початку жовтня 2025 року зустрівся із військовослужбовцем, знаючи, що у нього є проблеми з обстеженням та лікуванням в Львівському військово-медичному клінічному центрі ДПСУ. Чоловік запропонував військовому, що за 75 тис. грн вплине на працівників Львівської обласної психіатричної лікарні, щоб його оформили у стаціонар і надалі могли звільнити з військової служби за станом здоров’я.

Військовий погодився на пропозицію і передав львів’янину усю суму хабаря. З матеріалів справи можна зробити висновок, що військовий співпрацював з правоохоронцями та діяв під їх наглядом, оскільки перед затриманням він дав не справжні, а імітаційні гроші. Йдеться про 25 тис. грн, які були третьою частиною хабаря. Передача грошей відбулась 29 жовтня на заправці «БРСМ» на вул. Городоцькій, після цього львів’янина затримали.

Щодо затриманого порушили кримінальну справу за ч.3 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). В ухвалі суду не вказано, де працює підозрюваний. Суд обрав львів’янину запобіжний захід – тримання під вартою два місяці з можливістю вийти з СІЗО під 90,8 тис. грн застави. Досудове розслідування проводить Нацполіція Львівщини.