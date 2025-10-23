Ростислава Сидора затримали на хабарі у квітні цього року

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила рішення про звільнення з органів прокуратури прокурора Галицької окружної прокуратури Львова Ростислава Сидора, якого в квітні цього року затримали на хабарі 5 тис. доларів.

Ростислава Сидора затримали 2 квітня 2025 року за вимагання та одержання 5 тис. доларів хабаря за сприяння у закритті кримінального провадження. Йому оголосили підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Під час службового розслідування прокурор назвав справу проти нього провокацією. Водночас він розповів, що чоловік, з яким він познайомився у ресторані «Балканський дворик» та періодично зустрічався, попросив його дізнатися про кримінальне провадження, в якому розслідувались шахрайські дії його знайомої, що займається продажем техніки Apple. Після чергової такої зустрічі в ресторані прокурора затримали, в його сумці знайшли 5 тис. доларів хабаря.

За версією слідства, прокурор одержав гроші за сприяння у закритті кримінального провадження, яке вже було закрите пів року тому, а також пропонував свої послуги у вирішенні питання щодо повернення затриманого на митниці товару за винагороду.

На засіданні 15 жовтня КДКП, розглянувши скаргу Львівського обласного прокурора Миколи Мерета, ухвалила рішення про притягнення Ростислава Сидора до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.

Ростислав Сидор працював в органах прокуратури з 2019 року, на посаді прокурора Галицької прокуратури – з липня 2024 року.