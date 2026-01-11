В автобусі на момент аварії їхало 7 пасажирів

У неділю, 11 січня, близько 12:30 на трасі біля Краківця сталася ДТП. Водій вантажівки Volvo зіткнувся з водієм автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії загинула 34-річна пасажирка мікроавтобуса, ще п’ятеро травмовані. Станом на 16:00 рух транспорту на дорозі перекритий. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На автодорозі М-10 Львів-Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місці працюють спеціальні служби», - йдеться в повідомленні.

фото поліції

У пресслужбі патрульної поліції ZAXID.NET повідомили, що за попередніми даними 39-річний водій фури зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким також керував 39-річний водій. Внаслідок ДТП є постраждалі. Відомо, що в автобусі їхало семеро людей. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Оновлено. Як повідомила о 15:56 поліція Львівської області, загибла – 34-річна пасажирка мікроавтобуса, ще п’ятеро пасажирів віком від 18 до 61 року отримали травми та були госпіталізовані.

Поліція розслідує ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.