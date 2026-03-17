Джо Кент очолював контртерористичний центр США з липня 2025 року

Директор Національного антитерористичного центру США (NCTC) Джо Кент оголосив, що йде у відставку на знак протесту проти воєнної операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. Про це він повідомив у вівторок, 17 березня, на своїй сторінці в Х.

У своєму відкритому листі Джо Кент заявив, що підтримував зовнішню політику, яку проводив президент США Дональд Трамп за обидвох своїх каденцій. Втім, за словами Кента, Трамп відхилився від своїх цілей уникнення війн.

Керівник центру зазначив, що «не може підтримати відправку наступного покоління воювати та вмирати у війні, яка не приносить жодної користі американському народу та не виправдовує ціну американських життів». Він опублікував свою заяву на звільнення, адресовану Трампу, в якій заявив, що президент «зможе розвернути курс та прокласти новий шлях для американської нації або дозволити США летіти назустріч занепаду і хаосу».

«Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну через тиск з боку Ізраїлю та його потужного американського лобі», – йдеться у заяві Джо Кента.

Посадовець додав, що сам брав участь у бойових діях, а його дружина загинула у війні, розв’язаній Ізраїлем.

Зазначимо, Джо Кент – американський ветеран з 20-річним стажем, який мав бойові ротації в Іраку, Ємені та інших напрямках. У 2018 році звільнився зі служби та працював парамілітарним офіцером в ЦРУ. У липні 2025 року він очолив Національний антитерористичний центр США за сприяння директорки американської розвідки Тулсі Габбард.

Джо Кент став першим посадовцем високого рангу, який покинув адміністрацію Трампа через війну в Ірані. Центр, який він очолював, працює з 2004 року та відповідає за національні й міжнародні зусилля з боротьби з тероризмом.

Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці прилеглих країн.