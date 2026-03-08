Супутникове зображення заводу зі збагачення урану в іранському місті Ісфахан

Сполучені Штати та Ізраїль розглядають можливість відправити свої спецпідрозділи до Ірану та захопити його запаси збагаченого урану. Про це повідомило у неділю, 8 березня, Axios із посиланням на чотири обізнані джерела.

За даними співрозмовників Axios, йдеться про близько 450 кг урану, збагаченого до 60%. Цієї кількості може вистачити для створення ядерного озброєння, якщо матеріал довести до військового рівня.

Джерела видання зазначають, що вилічення збагаченого урану вимагатиме присутності американських або ізраїльських спецпризначенців на території Ірану. Зокрема, їм доведеться проникати на добре укріплені підземні обʼєкти Ірану.

Наразі адміністрація Дональда Трампа розглядає два варіанти – вивезення урану з території Ірану, або розбавити його на місці за участі ядерних експертів. Імовірно, до цього долучаться фахівці з МАГАТЕ.

Співрозмовники Axios зазначили, що наразі невідомо, яка саме країна проводитиме операцію, проте додали, що її проведуть тільки тоді, коли іранські військові не будуть становити серйозної загрози.

Водночас Білий дім розглядає варіант захоплення нафтового острова Харк, через який проходить більшість іранської нафти на експорт.

Нагадаємо, 28 березня США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. У відповідь Іран почав завдавати ударів по американських військових базах та цивільних обʼєктах у низці країн Перської затоки – зокрема, ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Йорданії. На території останньої іранські дрони та ракети уразили одну з найрідкісніших РЛС у світі – американську AN/TPY-2 вартістю в 300 млн доларів.

Зазначимо, МАГАТЕ повідомило, що не знайшло доказів того, що Іран створює атомну бомбу. Водночас агентство висловило занепокоєння через великі запаси збагаченого урану в країні.