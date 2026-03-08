«Госпітальєри» не вперше потрапляють у скандал із використанням пожертв

Волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу через збори коштів. Керівництво підрозділу звинувачують у непрозорому використанні пожертв.

На можливі порушення першою звернула увагу користувачка соцмережі «Ікс» під ніком «фантастика». Вона заявила, що один зі зборів на амуніцію ведеться через дві окремі «банки»: одна належить фонду «Госпітальєрів», інша – засновниці та командирці батальйону Яні Зінкевич.

«З банки Яни на амуніцію знімались кошти, на банці фонду зняття не відображається», – ішлося в дописі.

Згодом у мережі виявили ще дві окремі «банки» – від фонду та особисто Зінкевич – цього разу на тактичну медицину і ротації.

До публічного обговорення в іксі також долучилася журналістка Ольга Худецька, відома своїм розслідуванням ймовірних випадків шахрайства зі зборами на буцімто лікування львів’янином зі СМА Назарієм Гусаковим.

«Народна депутатка (йдеться про Яну Зінкевич, – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тис. – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації», – написала Худецька 7 березня.

Журналістка також виявила кілька пов’язаних юридичних структур і кошти, зібрані через організації у Великій Британії.

У Сполученому Королівстві знайшлось поки що дві юрособи госпів - ТОВ (Limited) і Благодійний фонд (Charity).



На Charity - Hospitallers Ukraine Aid до 30.09.2024 було зібрано 1.3 млн фунтів стерлінгів. Далі поки фінзвіту немає. pic.twitter.com/WRejuoRTcv — Olga Khudetska (@OKhudetska) March 7, 2026

Також повідомлялось, що з сайту батальйону на певний час зникли адреси криптогаманців для пожертв. За словами користувачів, які їх перевіряли, з цих гаманців могло бути виведено близько 210 тис. доларів без оприлюднених фінансових звітів.

Командирка батальйону Яна Зінкевич заявила, що підтримує право донаторів знати, як «працюють волонтерські та добровольчі структури та на що витрачаються кошти».

Вона пригадала, що торік на Великдень російські окупанти знищили базу «Госпітальєрів» в Павлограді. Після обстрілу Зінкевич оголосила збір на 20 млн грн.

За словами Яни Зінкевич, «Госпітальєрам» вдалось купити нову базу площею 6 тис. м2 за понад 561 тис. доларів. Більше про базу вона обіцяє розповісти 9 березня.

Щодо інформації про юридичних осіб, які нібито стоять за «Госпітальєрами», Зінкевич зазначила, що про деякі з цих організацій медичні добровольці «вперше почули».

Вона визнала, що «публічна звітність за деякі періоди справді виходила не в повному обсязі через надзвичайно високе операційне навантаження та складну логістику роботи».

«Зараз ми систематизуємо фінансові дані, щоб підготувати зведений звіт. Робота йде повільніше, ніж нам би хотілося. Зокрема тому, що частину документів доводиться відновлювати після знищення нашої бази в Павлограді», – пояснила командирка батальйону.

Яна Зінкевич також запропонувала журналістці Ользі Худецькій побачити роботу київської бази та складів, де обліковується все майно батальйону, а також побувати на новій базі, місце розташування якої не розголошують.

«Ця ж пропозиція і до інших інфлюенсерів, до прикладу панів Лачена та Чмута», – додала вона.

«Госпітальєри» – український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. Станом на 1 липня 2025 року, під час російсько-української війни МБ «Госпітальєри» надав допомогу 38 144 пораненим.

Зауважимо, «Госпітальєри» не вперше потрапили у скандал із використанням коштів зі зборів. У вересні 2024 року колишню «госпітальєрку» Анну Скольбушевську із ніком «Адмірал Няв» звинуватили у розтраті пожертв на подорожі та казино.

На тлі скандалу «Госпітальєри» повідомили, що Скольбушевська не працює в їхньому фонді ще з грудня 2023 року. Однак з грудня 2023 по червень 2024 року дівчина збирала на свої рахунки пожертви нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій.

У батальйоні додали, що Анна має проблеми зі здоров’ям, які приховувала. Її виключили з батальйону зі здачею майна та всієї символіки. Крім цього, з батальйону виключили інших причетних до шахрайства людей.

«Госпітальєри» також написали заяву в поліцію щодо розтрати коштів та закликали постраждалих, які переказували гроші Анні Скольбушевській, також звертатися до правоохоронців.