Наслідки ураження місця пусків ударних дронів

У ніч на суботу, 7 березня, Сили оборони України уразили місце зберігання та пусків російських ударних дронів типу Shahed на тимчасово окупованій території Донеччини. На складі, розташованому біля Донецького аеропорту, зайнялася масштабна пожежа та сталася вторинна детонація, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, місце зберігання дронів атакували підрозділи Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил. Удари здійснили ракетами ATACMS та SCALP.

На відео, оприлюдненому Генштабом, видно великий стовп диму, а також моменти вторинної детонації. Удар здійснили по місцю зберігання та запуску «шахедів» біля Донецького аеропорту.

Зазначимо, у серпні 2025 року видання Military Journal опублікувало супутникові знімки, які засвідчили, що росіяни розпочали будувати на території Донецького аеропорту пускові майданчики для дронів Shahed.

Окрім місця запуску дронів на Донеччині Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА на Луганщині та командно-спостережного пункту в районі Кругляківки на Харківщині. Також Сили оборони уразили райони зосередження росіян на ТОТ Запоріжжя, Донеччини та населеного пункту Сопич на Сумщині.