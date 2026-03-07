У Харкові росіяни уразили житлову багатоповерхівку балістичною ракетою

У ніч на суботу, 7 березня, російські окупанти випустили по Україні понад 500 дронам та ракет, зокрема, балістичних. Внаслідок атаки є руйнування, постраждалі та загиблі у низці регіонів.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що протягом ночі росіяни атакували Україну таким озброєнням:

двома гіперзвуковими ракетами «Циркон» з Криму

13 балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 з Брянської, Курської та Воронезької областей

14 крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря

480 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів

«Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Українській ППО вдалося збити чи подавити 8 ракет «Іскандер-М»/С-400, 11 ракет «Калібр» та 453 безпілотники. Попри це, 9 ракет та 26 дронів впали на 22 локаціях. Також зафіксовані падіння уламків.

Результат роботи ППО у ніч на 7 березня

Наслідки масованої російської атаки 7 березня

У Харкові балістична ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок удару загинули семеро людей, серед них діти, ще 10 людей зазнали поранення.

На Донеччині росіяни обстріляли Краматорськ – внаслідок авіаудару шестеро людей зазнали поранень, серед них – троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. Пошкоджені 12 багатоповерхових будинків, пʼять адмінбудівель та 22 авто.

Також росіяни атакували Київ – внаслідок нічної атаки без теплопостачання залишилися понад 1900 будинків. Троє людей постраждали, двох із них госпіталізували.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждала тримісячна дівчинка. У 30 квартирах обстріл пошкодив вікна.

Крім того, окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки зайнялася масштабна пожежа на обʼєкті інфраструктури. У Нікопольському районі атака вбила чоловіка та поранила жінку, 20 будинків пошкоджені.

На Одещині російський обстріл спричинив пожежі на обʼєктах інфраструктури. Також пожежі виникли на Черкащині та Житомирщині.

Під російські обстріли також потрапив захід України. На Хмельниччині росіяни пошкодили вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі, виникла пожежа. На Рівненщині через пошкодження залізниці потяги рухаються із затримками. Також постраждала Буковина – росіяни вдарили по Новодністровську, там зникло електропостачання.