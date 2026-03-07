Під завалами будинку можуть бути люди

У ніч на суботу, 7 березня, російські окупанти атакували Харків, вдаривши балістичною ракетою по багатоповерхівці. Внаслідок атаки загинули щонайменше семеро людей, є постраждалі, повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Харків близько 02:00 7 березня. Під удар потрапив Київський район міста. Для атаки росіяни застосували балістичні ракети, їхній тип уточнюється.

У районі зафіксували пряме влучання балістичної ракети по багатоповерхівці. Крім того, у Київському та Основʼянському районах зафіксували влучання дронів.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, із них – двоє хлопчиків 11 та шести років та 17-річна дівчина. Станом на 08:20 відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки, серед них – 13-річна дівчинка та хлопчик. Згодом кількість жертв зросла до семи людей.

«Під час нічної атаки на місто, у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею», – повідомив Ігор Терехов.

Балістична ракета повністю зруйнувала підʼїзд житлової будівлі, зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів.

Зазначимо, також Росія атакувала Київ, Дніпропетровщину, Одещину, Житомирщину, а також Рівненщину і Буковину. Там зафіксували пожежі та пошкодження.