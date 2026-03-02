Як виглядає ракета «Іздєліє-30»

У понеділок, 2 березня, Головне управління розвідки оприлюднило інформацію про нову крилату ракету «Іздєліє-30» російського виробництва. На порталі War&Sanctions розвідка розмістила характеристики ракети, а також дані про 20 підприємств, які залучені до її виробництва.

За даними ГУР, «Іздєліє-30» має такі характеристики:

розмах крил – 3 м

вага бойової частини – 800 кг

дальність застосування – мінімум 1500 км

«Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року», – повідомили у пресслужбі розвідки.

Компоненти в ракеті «Іздєліє-30»

Розвідка повідомила, що «Іздєліє-30» ідентифіковано як розробку ОКБ «Звєзда», що входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Зазначається, що деякі технічні рішення щодо цієї ракети уніфіковані з іншою зброєю ОКБ. За даними ГУР, в «Іздєлії-30» використовуються піроклапан пневматичної системи Х-35У, а також авіаційний катапультний пристрій, подібний до систем, що застосовуються в ракетах Х-101, Х-55, Х-555.

Крім того, в новій ракеті представлена супутникова навігаційна система, створена із завадозахищеного приймача супутникового сигналу «Комєта-М12» та приймально-обчислювального блоку виробництва «КБ Навіс».

«Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АНПП “Темп-авіа”, відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб. Усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників — США, Швейцарії, КНР та Нідерландів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його створюють на основі 32-розрядного мікроконтролера архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії «ПКК Міландр».

Загалом до створення «Іздєлія-30» доклалися 20 підприємств, яких внесли до переліку War&Sanctions.