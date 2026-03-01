Дональд Трамп не назвав можливу дату контактів із представниками Ірану

Президент США Дональд Трамп повідомив у неділю, 1 березня, що керівництво Ірану вийшло на зв’язок і висловило бажання провести розмову після початку американських ударів по країні.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився. Тож я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше – це було б практичніше і простіше», – сказав Трамп.

Інформацію про можливу дату контактів із представниками Ірану не повідомляють.

При цьому президент зазначив, що частини іранських перемовників, які брали участь у контактах останніми тижнями, загинули. За словами Трампа, Іран раніше міг укласти угоду, однак цього не сталося.

Коментуючи можливість продовження бомбардувань, голова Білого дому заявив, що рішення ухвалюватиметься залежно від розвитку ситуації.

Відзначимо, що до удару по Ірану 28 лютого, представники Вашингтона та Тегерана проводили багатомісячні переговори, присвячені іранській ядерній програмі. США наполягали, щоб Іран відмовився від розробки ядерної зброї.

Нагадаємо, удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю. В Ізраїлі її назвали «Рик лева», тоді як американська сторона використовує назву «Епічна лють». У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

1 березня Центральне командування Збройних сил США повідомило про загибель трьох своїх військовослужбовців внаслідок операції в Ірані, ще п’ятеро отримали серйозні поранення.