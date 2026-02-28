Буданов наголосив, що досі вірить у можливість дипломатичного врегулювання війни

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив у суботу, 28 лютого, в інтерв’ю журналістам, що під час перемовин російська сторона висловила готовність прийняти гарантії безпеки для України, запропоновані Сполученими Штатами.

Буданов наголосив, що досі вірить у можливість дипломатичного врегулювання війни, однак наразі сторони не досягли згоди щодо територіальних питань. Також поки що відсутня домовленість про можливу зустріч лідерів України, США та Росії.

Очільник ОП зазначив, що під час попередніх переговорів представники Росії прямо заявили про готовність прийняти гарантії безпеки, які Києву пропонують США.

«І нікуди з цим не подітись. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати. Те що йде зі Сполучених Штатів можна любити або не любити, але не поважати не вдасться, і вони це прямо сказали», – додав Буданов.

Він припустив, що механізм гарантій може бути запущений паралельно із завершенням війни, однак уточнив, що це не є остаточно узгодженою позицією всіх сторін.

Нагадаємо, 13 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати домовленість про гарантії безпеки в Конгресі. Сибіга зазначив, що йдеться саме про юридично зобовʼязувальні гарантії, а не запевнення.

Телекомпанія CNN 23 лютого писала, що між Україною та США існує розбіжність щодо послідовності кроків на шляху до миру. Президент США Дональд Трамп хоче, щоб український колега Володимир Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та домовленість щодо гарантій безпеки зі США і країнами Європи, в ідеалі під час великої церемонії, що ознаменує кінець війни.