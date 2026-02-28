Підрозділи Сил оборони провели успішні удари по ключових об’єктах росіян

У ніч на суботу, 28 лютого, підрозділи Сил оборони України провели успішні удари по ключових об’єктах російських військ. Уражено передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, українські бійці вдарили по складах пально-мастильних матеріалів та боєприпасів у районах населених пунктів Новоамвросіївське та Амвросіївка на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

У Херсонській області під вогонь потрапили логістичні об’єкти противника: склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у Каланчаку, а також склад пально-мастильних матеріалів у Мирному.

Водночас українські війська знищили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії в Орлинському, а також завдали ударів по районах скупчення живої сили ворога в Дронівці Бєлгородської області, Родинському та Березовому на Дніпропетровщині.

Ще один удар було нанесено по складу матеріально-технічного забезпечення окупантів у Багатирі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати ворога та точні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 лютого безпілотники атакували мінінафтопереробний завод «Албашнефть» у станиці Новомінській Краснодарського краю РФ. На місці спалахнула пожежа.